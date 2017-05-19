Скамейку с видом на стройку века в Крыму опробовали на Валуеве

Чемпион мира по боксу (а по совместительству — депутат Госдумы) одобрил лавку, установленную на смотровой площадке возле Крымского моста.

Депутат Госдумы, боксёр-тяжеловес Николай Валуев первым посидел на 500-килограммовой скамейке, которую сегодня торжественно установили на берегу Тамани. Строители надеются, что это будет не просто лавочка, а настоящий туристический объект, с которого открывается живописный вид на Крымский мост.

Длина скамьи — пять метров, её спинка выполнена в форме судоходной арки, образующей надпись "Крымский мост".

К слову, Валуеву скамейка очень понравилась.

Фото: most.life/

— Это интересная идея — поставить на смотровой площадке такую скамейку, яркую и оригинальную. Уверен, что уже скоро в соцсетях появятся тысячи фотографий, сделанных на этой лавке на фоне строящегося моста, — прокомментировал он.

По словам представителя администрации Таманского сельского поселения Константина Алклычева, смотровая площадка пользуется успехом у туристов уже сейчас. Многие автомобилисты сворачивают с федеральной трассы и заезжают в Тамань только для того, чтобы увидеть грандиозную стройку своими глазами.