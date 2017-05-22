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Опубликовано 22 мая 2017, 07:58

Авторы Destiny 2 не планируют делать версию для Nintendo Switch

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/BungieDestiny

Фото: © facebook.com/BungieDestiny

Один из разработчиков онлайн-шутера Destiny 2 заявил, что студия не заинтересована в версии для Nintendo Switch.

Руководитель проекта Destiny 2 Марк Носеворти рассказал, что Bungie не планирует портировать игру для Nintendo Switch.

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Destiny 2 не появится на Nintendo Switch

Фото: © facebook.com/BungieDestiny

По словам Марка, появление Destiny 2 на Switch "довольно нереалистично", учитывая, что игра Bungie работает только с подключением к Сети, а последняя консоль Nintendo является наполовину портативным устройством. Носеворти рассказал, что он очень любит свою Switch и играет на ней в "Зельду", но не хочет давать поклонникам Destiny ложные надежды, что сиквел появится на этой платформе.

Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 8 сентября этого года. Также игра появится на PC и будет доступна через клиент Blizzard.

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Станислав Погорский
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