Авторы Destiny 2 не планируют делать версию для Nintendo Switch
Фото: © facebook.com/BungieDestiny
Один из разработчиков онлайн-шутера Destiny 2 заявил, что студия не заинтересована в версии для Nintendo Switch.
Руководитель проекта Destiny 2 Марк Носеворти рассказал, что Bungie не планирует портировать игру для Nintendo Switch.
Destiny 2 не появится на Nintendo Switch
Фото: © facebook.com/BungieDestiny
По словам Марка, появление Destiny 2 на Switch "довольно нереалистично", учитывая, что игра Bungie работает только с подключением к Сети, а последняя консоль Nintendo является наполовину портативным устройством. Носеворти рассказал, что он очень любит свою Switch и играет на ней в "Зельду", но не хочет давать поклонникам Destiny ложные надежды, что сиквел появится на этой платформе.
Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One уже 8 сентября этого года. Также игра появится на PC и будет доступна через клиент Blizzard.