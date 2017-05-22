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Опубликовано 22 мая 2017, 08:40

Объявлена дата начала 5-го сезона Overwatch

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Компания Blizzard объявила сроки начала и подробности пятого соревновательного сезона Overwatch.

Blizzard объявила, что четвёртый сезон соревновательных игр в Overwatch завершится уже 29 мая. После этого игроки не смогут изменить свои рейтинг и ранг.

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Объявлены награды за четвёртый сезон Overwatch и дата начала следующего

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

После завершения сезона все игроки, сыгравшие хоть один матч, получат особые граффити и иконку профиля. Лучшие 500 игроков каждого региона также получат уникальную иконку и анимированные граффити.

Помимо этого, игроки смогут приобрести золотые образы персонажей за соревновательные очки. Количество полученных очков за сезон будет зависеть от итогового ранга — от 100 очков за бронзу до 3000 за ранг грандмастера.

Следующий, пятый сезон Overwatch начнётся уже 31 мая и продлится несколько месяцев.

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Станислав Погорский
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