Объявлена дата начала 5-го сезона Overwatch

Blizzard объявила, что четвёртый сезон соревновательных игр в Overwatch завершится уже 29 мая. После этого игроки не смогут изменить свои рейтинг и ранг.

Объявлены награды за четвёртый сезон Overwatch и дата начала следующего

После завершения сезона все игроки, сыгравшие хоть один матч, получат особые граффити и иконку профиля. Лучшие 500 игроков каждого региона также получат уникальную иконку и анимированные граффити.

Помимо этого, игроки смогут приобрести золотые образы персонажей за соревновательные очки. Количество полученных очков за сезон будет зависеть от итогового ранга — от 100 очков за бронзу до 3000 за ранг грандмастера.

Следующий, пятый сезон Overwatch начнётся уже 31 мая и продлится несколько месяцев.