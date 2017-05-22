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Опубликовано 22 мая 2017, 09:53

Версия Destiny 2 для PC выйдет позже консольной

Студия Bungie уточнила, что выход Destiny 2 на PC состоится позже консольного релиза.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/BungieDestiny

Фото: © facebook.com/BungieDestiny

Destiny 2 станет первой игрой в серии онлайн-шутеров, которая появится на PC. Однако выяснилось, что Bungie не обещает выпустить её одновременно с консольными вариантами.

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Версия Destiny 2 для PC задержится

Фото: © facebook.com/BungieDestiny

Креативный директор Люк Смит заявил, что Bungie пока не имеет даты выхода Destiny 2 на PC. Разработчики хотят быть уверенными, что на портирование игры выделено столько времени, сколько необходимо. Для PC-версии обещают поддержку разрешения 4K, отсутствие ограничений по количеству кадров в секунду и полноценную адаптацию управления под клавиатуру и мышь. На компьютерах Destiny 2 будет доступна только через приложение Blizzard.

Пока Destiny 2 имеет точную дату выхода только на PS4 и Xbox One — там она появится 8 сентября этого года.

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Станислав Погорский
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