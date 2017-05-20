Исландская авиакомпания запустила тематический "ледниковый" самолёт

Для нанесения аэрографии на самолёт потребовались 1062 литра краски и усилия целой группы художников.

Исландская авиакомпания IcelandAir решила привлечь внимание туристов к своей стране достаточно необычным способом — она превратила самолёт Boeing 757-200 в настоящее произведение искусства, украсив его борт изображением крупнейшего ледника Европы — Ватнайокутля (Vatnajökull).

Для нанесения аэрографии на самолёт потребовались 1062 литра краски и усилия целой группы художников, которая работала на протяжении 24 дней.