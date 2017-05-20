Исландская авиакомпания запустила тематический "ледниковый" самолёт
Для нанесения аэрографии на самолёт потребовались 1062 литра краски и усилия целой группы художников.
Исландская авиакомпания IcelandAir решила привлечь внимание туристов к своей стране достаточно необычным способом — она превратила самолёт Boeing 757-200 в настоящее произведение искусства, украсив его борт изображением крупнейшего ледника Европы — Ватнайокутля (Vatnajökull).
Для нанесения аэрографии на самолёт потребовались 1062 литра краски и усилия целой группы художников, которая работала на протяжении 24 дней.
Любопытно, что все самолёты, находящиеся в воздушном флоте IcelandAir, названы в честь исландских вулканов. Ватнайокутль, чей ледяной панцирь местами достигает километровой толщины, скрывает под собой сразу три вулкана — Эрайвайокютль, Баурдарбунга и Гримсвётн.