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Опубликовано 20 мая 2017, 09:44

Медведев поздравил Гошу Куценко с юбилеем

Актёт театра и кино, заслуженный артист России Гоша Куценко. Фото: &copy;РИА Новости /&nbsp;Екатерина Чеснокова

Актёт театра и кино, заслуженный артист России Гоша Куценко. Фото: ©РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заслуженному артисту России, известному по ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер", исполнилось 50 лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актёра театра и кино Гошу Куценко, сообщается на сайте правительства.

В поздравительной телеграмме отмечается многогранность артиста — а также то, что, пробуя себя в разных жанрах, он всегда добивается успеха.

— И потому фильмы, спектакли и концерты с вашим участием пользуются неизменной популярностью. А режиссёрские работы становятся событием, находят отклик в сердцах зрителей, — подчёркивает Дмитрий Медведев.

Премьер-министр указал и на то, что Куценко активно занимается благотворительностью. Заслуженный артист России посвящает своё свободное время работе в благотворительном фонде помощи детям, больным ДЦП, "Шаг вместе".

20 мая Гоше Куценко исполнилось 50 лет.

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Маргарита Синютина
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