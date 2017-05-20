Медведев поздравил Гошу Куценко с юбилеем

Заслуженному артисту России, известному по ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер", исполнилось 50 лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем актёра театра и кино Гошу Куценко, сообщается на сайте правительства.

В поздравительной телеграмме отмечается многогранность артиста — а также то, что, пробуя себя в разных жанрах, он всегда добивается успеха.

— И потому фильмы, спектакли и концерты с вашим участием пользуются неизменной популярностью. А режиссёрские работы становятся событием, находят отклик в сердцах зрителей, — подчёркивает Дмитрий Медведев.

Премьер-министр указал и на то, что Куценко активно занимается благотворительностью. Заслуженный артист России посвящает своё свободное время работе в благотворительном фонде помощи детям, больным ДЦП, "Шаг вместе".