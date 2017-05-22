Для Minecraft на Nintendo Switch добавят поддержку Full HD

Разработчики из 4J Studios, ответственные за Minecraft: Nintendo Switch Edition, пообещали добавить поддержку разрешения Full HD в игру в одном из будущих обновлений.

На данный момент Minecraft на Nintendo Switch работает только в разрешении 720p. Это связано с тем, что разработчики столкнулись с техническими сложностями при переключении разрешений игры при переводе консоли из стационарного режима в портативный.

Сейчас для Minecraft: Nintendo Switch Edition вышло обновление, исправляющее ошибку, из-за которой консоль самопроизвольно делает скриншоты и переходит в главное меню системы.