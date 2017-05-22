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Опубликовано 22 мая 2017, 10:37

Для Minecraft на Nintendo Switch добавят поддержку Full HD

Авторы Minecraft: Nintendo Switch Edition собираются добавить поддержку разрешения Full HD.

Фото: &copy;&nbsp;AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Разработчики из 4J Studios, ответственные за Minecraft: Nintendo Switch Edition, пообещали добавить поддержку разрешения Full HD в игру в одном из будущих обновлений.

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Minecraft: Nintendo Switch Edition получит поддержку Full HD

На данный момент Minecraft на Nintendo Switch работает только в разрешении 720p. Это связано с тем, что разработчики столкнулись с техническими сложностями при переключении разрешений игры при переводе консоли из стационарного режима в портативный.

Сейчас для Minecraft: Nintendo Switch Edition вышло обновление, исправляющее ошибку, из-за которой консоль самопроизвольно делает скриншоты и переходит в главное меню системы.

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Станислав Погорский
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