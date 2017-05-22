Финальный эпизод игровых "Ходячих мертвецов" выйдет через неделю
Кадр видео: youtube/Telltale Games
Студия Telltale Games объявила дату выхода финального эпизода третьего сезона "Ходячих мертвецов".
Студия Telltale сообщила, что финал третьего сезона игрового сериала The Walking Dead: A New Frontier выйдет уже 30 мая.
Финальный эпизод The Walking Dead: A New Frontier выйдет на следующей неделе
Последний эпизод, получивший название From the Gallows, станет завершающим для этого сезона и закончит истории многих второстепенных героев The Walking Dead: A New Frontier. Некоторые поклонники серии, дожидавшиеся выхода сезона целиком, были возмущены спойлерным постером финала.
Трейлер финального эпизода "Ходячих мертвецов" появится менее чем через неделю.