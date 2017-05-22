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Опубликовано 22 мая 2017, 11:42

Финальный эпизод игровых "Ходячих мертвецов" выйдет через неделю

Кадр видео: youtube/Telltale Games

Кадр видео: youtube/Telltale Games

Студия Telltale Games объявила дату выхода финального эпизода третьего сезона "Ходячих мертвецов".

Студия Telltale сообщила, что финал третьего сезона игрового сериала The Walking Dead: A New Frontier выйдет уже 30 мая.

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Финальный эпизод The Walking Dead: A New Frontier выйдет на следующей неделе

Последний эпизод, получивший название From the Gallows, станет завершающим для этого сезона и закончит истории многих второстепенных героев The Walking Dead: A New Frontier. Некоторые поклонники серии, дожидавшиеся выхода сезона целиком, были возмущены спойлерным постером финала.

Трейлер финального эпизода "Ходячих мертвецов" появится менее чем через неделю.

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Станислав Погорский
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