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Опубликовано 20 мая 2017, 20:42

Депутат ГД об игре РФ с Канадой: Таким результатом гордиться нельзя

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Дмитрий Свищёв призвал не ругать хоккеистов, а думать о борьбе за бронзовую медаль.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал Лайфу результаты полуфинала ЧМ по хоккею между Россией и Канадой. По его мнению, россиянам для победы не хватило сил.

— Досадные ошибки в конце. Я считаю, что вратарь не виноват, это были провалы нашей обороны. Но всё-таки наша команда смотрелась очень достойно, — сказал депутат. — Сейчас надо уже думать о бронзовой медали.

По словам Свищёва, в первые три периода он гордился сборной, отметив игру Артемия Панарина, Евгения Кузнецова, вратаря Андрея Василевского.

— Таким результатом гордиться нельзя. Это результат проигравшей команды, — отметил депутат. — Думаю, что высказываю мнение миллионов наших болельщиков, говоря, что ни в коем случае нельзя ругать нашу команду. Это игра, это спорт.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею проиграла Канаде в полуфинале ЧМ-2017 и сразится за бронзу, а также о реакции соцсетей на поражение россиян.

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Ольга Кукушкина
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