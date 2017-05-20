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Опубликовано 20 мая 2017, 18:52

Чемпионами Европы по акробатическому рок-н-роллу стали россияне

Спортсмены Ольга Сбитнева и Иван Юдин. Фото: &copy;РИА Новости/Кирилл Каллиников

Спортсмены Ольга Сбитнева и Иван Юдин. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Победителями соревнований стали пятикратные чемпионы Европы Ольга Сбитнева и Иван Юдин.

Российские спортсмены Ольга Сбитнева и Иван Юдин победили в чемпионате Европы по акробатическому рок-н-роллу, проходившему в Москве на арене "Мегаспорт".

Вторыми стали поляки Анна Миадзиелеч и Яцек Тарчило, а третье место в соревнованиях заняла пара из России — Ксения Основина и Константин Чистиков.

Лучшими в дисциплине "буги-вуги" стали французы Софи Аллаф и Томас Аудон, на втором месте также пара из Франции Стаси Аурэль и Людовик Чантон, на третьем — шведы Йоанна и Хенрик Стиллман.

Ольга Сбитнева и Иван Юдин являются пятикратными чемпионами мира по акробатическому рок-н-роллу, что позволяет им считаться самой титулованной российской парой.

Акробатический рок-н-ролл — вид спорта, сочетающий элементы танца и акробатики. В этом году в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из Европы, США и Ливана.

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Алиса Донченко
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