Чемпионами Европы по акробатическому рок-н-роллу стали россияне

Победителями соревнований стали пятикратные чемпионы Европы Ольга Сбитнева и Иван Юдин.

Российские спортсмены Ольга Сбитнева и Иван Юдин победили в чемпионате Европы по акробатическому рок-н-роллу, проходившему в Москве на арене "Мегаспорт".

Вторыми стали поляки Анна Миадзиелеч и Яцек Тарчило, а третье место в соревнованиях заняла пара из России — Ксения Основина и Константин Чистиков.

Лучшими в дисциплине "буги-вуги" стали французы Софи Аллаф и Томас Аудон, на втором месте также пара из Франции Стаси Аурэль и Людовик Чантон, на третьем — шведы Йоанна и Хенрик Стиллман.

Ольга Сбитнева и Иван Юдин являются пятикратными чемпионами мира по акробатическому рок-н-роллу, что позволяет им считаться самой титулованной российской парой.