Шведы выиграли у Канады в финале ЧМ по хоккею, не дав ей повторить рекорд России

Впервые за 23 года исход золотых медалей чемпионата мира решился в буллитной серии — 2:1 в пользу скандинавов после 80 минут равного поединка.

В течение двух периодов игра шла до гола, и холодные викинги сумели перетерпеть канадцев. Причём шайбу забросили в меньшинстве, что для финала чемпионата мира — уникальный случай. Да и сам гол получился удивительным: перед вратарём "кленовых листьев" Кэлвином Пикардом во время дальнего броска с неудобной руки Виктора Хедмана на "пятаке" очутились аж два игрока в сине-жёлтом, дезориентировавших голкипера.

Фото: © Reuters/Wolfgang Rattay

Шведы приблизились к победе в первом за четыре года большом турнире как никогда близко. После победы в домашнем чемпионате мира 2013 года они уступили канадцам в финале сочинской Олимпиады и сенсационно не дошли до битвы с Канадой в финале Кубка мира — 2016, проиграв Европе. Впрочем, в начале третьего периода повторился сценарий субботнего матча с Россией — канадцы исправились за игру в большинстве теперь уже собственным голом. Забросил автор победной шайбы в полуфинале Райан О'Райлли — и игра снова закрылась, хотя на последних минутах основного времени обе команды поиграли в большинстве, а скандинавы вполне могли отличиться и в равных составах, заверши свой сольный проход голом из-за ворот Элиас Линдхольм.

Фото: © Reuters/Wolfgang Rattay

Выяснение отношений перетекло в овертайм, где судьбу главного турнира года могла решить одна ошибка. Её едва не совершили шведские защитники — за пять минут до сирены в перекладину попал Натан Маккиннон, да и в целом ближе к главному голу первенства были действующие чемпионы. К концу периода переполненная (как шведскими фанатами, так и внушительным "кленовым" десантом) 20-тысячная арена в Кёльне почти затихла — настолько высоко было напряжение. В итоге впервые с 1994 года обладатель трофея был определён в серии буллитов. В футболе серии пенальти встречаются сплошь и рядом, в хоккее на таком уровне — крайняя редкость. 23 года назад в послематчевых бросках Канада выиграла у Финляндии. Шведы же, усилившиеся перед плей-офф одним из лучших вратарей последнего времени Хенриком Лундквистом, своего не упустили. 2:0 в серии буллитов — и викинги наконец-то выиграли большой хоккейный титул, отомстив Канаде за все прошлые обиды, включая памятное поражение в финале чемпионата мира 14-летней давности. Тогда канадцы одержали победу благодаря голу-фантому в овертайме, хотя ни один повтор так и не показал, что шайба пересекла "ленточку".

А заодно и не дали Канаде взять третий трофей в ряд и позволили России удержаться в звании самой титулованной. Наша сборная вышла вперёд по победам на чемпионатах мира, выиграв в 2009 году у Канады, и перед турниром во Франции и Германии вела у извечного соперника 27:26.