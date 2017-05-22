Серию фильмов "Обитель зла" перезапустят
Кадр фильма: "Обитель зла 2: Апокалипсис"/Кинопоиск
Председатель совета компании Constantin Film объявил о грядущем перезапуске "Обители зла".
Председатель совета компании Constantin Film рассказал о планах перезапустить серию фильмов "Обитель зла". Вернётся ли Милла Йовович для исполнения главной роли, не сообщается.
Анонсирован перезапуск серии фильмов "Обитель зла"
Недавний фильм "Обитель зла. Последняя глава" стал финалом франшизы из шести фильмов. Картина в очередной раз оказалась коммерчески успешной: мировые сборы превысили 312 миллионов долларов, причём 160 миллионов из них пришлось на китайский прокат. Всего на счету серии более 1,2 миллиарда долларов сборов, это самая успешная франшиза — экранизация видеоигр.
Детали грядущего перезапуска пока не разглашаются — неизвестно, вернётся ли в режиссёрское кресло Пол У.С. Андерсон и будут ли задействованы актёры оригинальной серии.