Серию фильмов "Обитель зла" перезапустят

Председатель совета компании Constantin Film рассказал о планах перезапустить серию фильмов "Обитель зла". Вернётся ли Милла Йовович для исполнения главной роли, не сообщается.

Недавний фильм "Обитель зла. Последняя глава" стал финалом франшизы из шести фильмов. Картина в очередной раз оказалась коммерчески успешной: мировые сборы превысили 312 миллионов долларов, причём 160 миллионов из них пришлось на китайский прокат. Всего на счету серии более 1,2 миллиарда долларов сборов, это самая успешная франшиза — экранизация видеоигр.

Детали грядущего перезапуска пока не разглашаются — неизвестно, вернётся ли в режиссёрское кресло Пол У.С. Андерсон и будут ли задействованы актёры оригинальной серии.