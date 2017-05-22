В Госдуме предложили штрафовать за шум по ночам на 100 тысяч рублей

Авторы инициативы считают её особенно актуальной в преддверии сноса пятиэтажек в Москве.

Депутаты предложили ввести крупные штрафы за нарушение тишины в ночные часы. Инициатива предполагает, что размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей. Проект закона был внесён в Государственную думу сегодня, 22 мая, фракцией ЛДПР, сообщает портал "Дни.ру".

Штрафами будут наказывать за шум с 10 часов вечера до шести часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения. Для физлиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для компаний — от 50 до 100 тысяч.