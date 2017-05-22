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Регион
Опубликовано 22 мая 2017, 13:14

В Госдуме предложили штрафовать за шум по ночам на 100 тысяч рублей

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Авторы инициативы считают её особенно актуальной в преддверии сноса пятиэтажек в Москве.

Депутаты предложили ввести крупные штрафы за нарушение тишины в ночные часы. Инициатива предполагает, что размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей. Проект закона был внесён в Государственную думу сегодня, 22 мая, фракцией ЛДПР, сообщает портал "Дни.ру".

Штрафами будут наказывать за шум с 10 часов вечера до шести часов утра в жилых домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения. Для физлиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для компаний — от 50 до 100 тысяч.

Авторы инициативы считают, что закон будет особенно актуален для москвичей в связи с программой реновации жилья.

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Элиза Али
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