Анонсировано продолжение "Angry Birds в кино"

Продолжение "Angry Birds в кино" выйдет в 2019 году

Режиссёром "Angry Birds в кино — 2" станет Туроп ван Орман, ранее работавший над мультсериалами "Время приключений" и "Удивительные злоключения Флэпджека", а помогать ему будет Джон Райс, известный по эпизодам "Царя горы" и "Рика и Морти". Сценарий фильма напишет Питер Экерман, работавший над серией "Ледниковый период".

"Angry Birds в кино — 2" выйдет в прокат 20 сентября 2019 года и будет приурочен к 10-летию оригинальной игры Angry Birds.