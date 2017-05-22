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Опубликовано 22 мая 2017, 13:38

Анонсировано продолжение "Angry Birds в кино"

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Sony Pictures профинансирует сиквел полнометражного мультфильма "Angry Birds в кино".

Компания Rovio, создавшая серию мобильных игр Angry Birds, подтвердила планы на сиквел полнометражного мультфильма о приключениях "злых птиц".

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Продолжение "Angry Birds в кино" выйдет в 2019 году

Фото: © kinopoisk.ru

Режиссёром "Angry Birds в кино — 2" станет Туроп ван Орман, ранее работавший над мультсериалами "Время приключений" и "Удивительные злоключения Флэпджека", а помогать ему будет Джон Райс, известный по эпизодам "Царя горы" и "Рика и Морти". Сценарий фильма напишет Питер Экерман, работавший над серией "Ледниковый период".

"Angry Birds в кино — 2" выйдет в прокат 20 сентября 2019 года и будет приурочен к 10-летию оригинальной игры Angry Birds.

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Станислав Погорский
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