Square Enix ищет разработчиков для продолжения известной jRPG
Японская компания Square Enix ищет разработчика для работы над продолжением известной серии.
На японском сайте для поиска работы ECareerFA появилась вакансия для 2D-художника. Работать предстоит над новой частью в очень известной серии jRPG.
Square Enix ищет разработчиков для продолжения известной jRPG
Судя по описанию и локации предлагаемой работы, которая находится очень близко к токийскому офису Square Enix, пользователи игровых сообществ предположили, что вакансию разместила именно эта компания.
В описании вакансии также указано, что художнику предстоит рисовать города, подземелья, оружие и транспорт. Возможно, Square Enix уже начинает работу над Final Fantasy XVI.