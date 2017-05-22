Square Enix ищет разработчиков для продолжения известной jRPG

На японском сайте для поиска работы ECareerFA появилась вакансия для 2D-художника. Работать предстоит над новой частью в очень известной серии jRPG.

Судя по описанию и локации предлагаемой работы, которая находится очень близко к токийскому офису Square Enix, пользователи игровых сообществ предположили, что вакансию разместила именно эта компания.

В описании вакансии также указано, что художнику предстоит рисовать города, подземелья, оружие и транспорт. Возможно, Square Enix уже начинает работу над Final Fantasy XVI.