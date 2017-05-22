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Опубликовано 22 мая 2017, 15:07

Square Enix ищет разработчиков для продолжения известной jRPG

Японская компания Square Enix ищет разработчика для работы над продолжением известной серии.

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

На японском сайте для поиска работы ECareerFA появилась вакансия для 2D-художника. Работать предстоит над новой частью в очень известной серии jRPG.

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Square Enix ищет разработчиков для продолжения известной jRPG

Фото: © Wikipedia.org

Судя по описанию и локации предлагаемой работы, которая находится очень близко к токийскому офису Square Enix, пользователи игровых сообществ предположили, что вакансию разместила именно эта компания.

В описании вакансии также указано, что художнику предстоит рисовать города, подземелья, оружие и транспорт. Возможно, Square Enix уже начинает работу над Final Fantasy XVI.

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Станислав Погорский
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