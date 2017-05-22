Авторы Bayonetta и Nier: Automata намекают на новую игру

Подробности будущего проекта не разглашаются, однако Инаба рассказал, что разработкой руководит некий новый директор, а сама игра на данный момент ещё не обрела свою форму. Это будет не продолжение, а оригинальный проект.

Студия Platinum Games известна по таким экшен-играм, как Bayonetta и Nier. Недавно компания выпустила PC-версии своих хитов — Bayonetta и Vanquish. В этом году Platinum Games должна была выпустить экшен Scalebound для Xbox One и Windows 10, но его разработка была отменена.