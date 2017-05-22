Авторы Bayonetta и Nier: Automata намекают на новую игру
Студия Platinum Games объявила о разработке экшен-игры в совершенно новой франшизе.
Фото: © Platinum Games
Продюсер студии Platinum Games Ацуси Инаба сообщил на презентации BitSummit в Киото, что команда работает над совершенно новой игрой.
Platinum Games работает над совершенно новой игрой
Фото: © Platinum Games
Подробности будущего проекта не разглашаются, однако Инаба рассказал, что разработкой руководит некий новый директор, а сама игра на данный момент ещё не обрела свою форму. Это будет не продолжение, а оригинальный проект.
Студия Platinum Games известна по таким экшен-играм, как Bayonetta и Nier. Недавно компания выпустила PC-версии своих хитов — Bayonetta и Vanquish. В этом году Platinum Games должна была выпустить экшен Scalebound для Xbox One и Windows 10, но его разработка была отменена.