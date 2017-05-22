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Опубликовано 22 мая 2017, 14:31

Авторы Bayonetta и Nier: Automata намекают на новую игру

Студия Platinum Games объявила о разработке экшен-игры в совершенно новой франшизе.

Фото: &copy; Platinum Games

Фото: © Platinum Games

Продюсер студии Platinum Games Ацуси Инаба сообщил на презентации BitSummit в Киото, что команда работает над совершенно новой игрой.

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Platinum Games работает над совершенно новой игрой

Фото: © Platinum Games

Подробности будущего проекта не разглашаются, однако Инаба рассказал, что разработкой руководит некий новый директор, а сама игра на данный момент ещё не обрела свою форму. Это будет не продолжение, а оригинальный проект.

Студия Platinum Games известна по таким экшен-играм, как Bayonetta и Nier. Недавно компания выпустила PC-версии своих хитов — Bayonetta и Vanquish. В этом году Platinum Games должна была выпустить экшен Scalebound для Xbox One и Windows 10, но его разработка была отменена.

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Станислав Погорский
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