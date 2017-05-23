Побеждай и в "Имеретинском" отдыхай!

В течение 45 дней Лайф будет разыгрывать многочисленные призы от гостеприимного "Имеретинского". Подарки и сюрпризы поражают разнообразием:

выходные на курорте по системе "Всё включено" для двоих;

неделя проживания для двоих по тарифу "Всё включено";

неделя проживания для двоих в апарт-отеле (завтрак — шведский стол);

перелёт для двоих по маршруту Москва — Сочи — Москва или Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург плюс 2 ночи проживания для двоих в отеле "Имеретинский" 4 * ;

; встреча в аэропорту, трансфер "аэропорт — отель";

ужин на двоих в ресторане "Босфор" или в панорамном ресторане Lounge & Grill;

скидка 50% для двух человек на услуги по прейскуранту Клиники ЛМС в Сочи;

day pass для двоих на пляжный клуб "Имеретинский".

"Имеретинский" — это первый в России всесезонный курорт с апартаментами, которые можно арендовать на любой срок. Он был открыт к сочинской Олимпиаде 2014 года, став основной базой для отдыха и тренировок олимпийских сборных со всего мира.

Сегодня общий номерной фонд курорта составляет 196 номеров отеля "Имеретинский" 4* и 2700 апартаментов, расположенных на территории четырёх кварталов: Морского, Прибрежного, Паркового и Заповедного.

Курорт расположен в Имеретинской долине, на берегу моря, в 10 минутах езды от аэропорта Сочи, в пешей доступности от Олимпийского парка. "Имеретинский" — единственный курорт в Сочи, сформировавший развитую инфраструктуру для полноценной жизни круглый год. Здесь расположено более 20 ресторанов и кафе, 19 бассейнов (6 из них — детские), теннисная школа с шестью кортами, 15 км дорожек для бега и велосипедных прогулок, SPA и фитнес-центр, медицинская клиника, собственный яхтенный порт и променад, первый в Сочи благоустроенный песчаный пляж.

А сегодня курорт подготовил для нас много интересных, небанальных и совершенно бесплатных предложений! Играй с Лайфом и "Имеретинским", побеждай и на море отдыхай!