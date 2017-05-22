Пираты похитили гражданина России у берегов Нигерии

Российский гражданин оказался схвачен вооружёнными людьми вместе с экипажем своего судна во время движения у берегов Нигерии. Сообщается, что нападение организовали пираты. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского посольства в Нигерии Иван Лыдкин.

— 15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого было похищено несколько моряков, в том числе гражданин РФ. Сообщение на данном этапе более подробной информации по соображениям безопасности не представляется возможным, — заявил дипломат.