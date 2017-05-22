Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2017, 17:09

Пираты похитили гражданина России у берегов Нигерии

Фото: &copy;REUTERS/Feisal Omar

Фото: ©REUTERS/Feisal Omar

Российский гражданин оказался схвачен вооружёнными людьми вместе с экипажем своего судна во время движения у берегов Нигерии. Сообщается, что нападение организовали пираты. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российского посольства в Нигерии Иван Лыдкин.

— 15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого было похищено несколько моряков, в том числе гражданин РФ. Сообщение на данном этапе более подробной информации по соображениям безопасности не представляется возможным, — заявил дипломат.

В российском диппредставительстве не стали уточнять, какое именно судно подверглось нападению и под чьим флагом оно шло.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • пираты
  • Нигерия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar