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Опубликовано 22 мая 2017, 15:42

Док-станцию для Nintendo Switch будут продавать отдельно

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Док-станция для Nintendo Switch начнёт продаваться в Европе отдельно уже этим летом.

В мае док-станцию для гибридной консоли Nintendo Switch стало возможным приобрести отдельно в США, а теперь аксессуар доберётся и до Европы.

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Док-станция для Nintendo Switch появится в отдельной продаже в Европе

Фото: © Nintendo

Комплект из док-станции для консоли, адаптера питания и HDMI-кабеля начнёт продаваться в Европе уже в июне по цене 80 фунтов (примерно 6000 рублей). Сейчас набор можно предзаказать в онлайн-магазине Amazon.

Изначально док-станцию и адаптер продавали отдельно как запасные части для Nintendo Switch, а позже их поместили в один комплект. Он пригодится не только для замены сломанных аксессуаров, но и, например, для более комфортного использования Switch в домах с несколькими телевизорами.

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Станислав Погорский
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