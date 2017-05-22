Док-станцию для Nintendo Switch будут продавать отдельно

В мае док-станцию для гибридной консоли Nintendo Switch стало возможным приобрести отдельно в США, а теперь аксессуар доберётся и до Европы.

Комплект из док-станции для консоли, адаптера питания и HDMI-кабеля начнёт продаваться в Европе уже в июне по цене 80 фунтов (примерно 6000 рублей). Сейчас набор можно предзаказать в онлайн-магазине Amazon.

Изначально док-станцию и адаптер продавали отдельно как запасные части для Nintendo Switch, а позже их поместили в один комплект. Он пригодится не только для замены сломанных аксессуаров, но и, например, для более комфортного использования Switch в домах с несколькими телевизорами.