В подмосковном болоте обнаружили миллиарды советских рублей

Молодые люди, которые нашли деньги, взяли себе на память несколько банкнот, оставив остальные гнить в болоте.

Жители Санкт-Петербурга обнаружили место, куда в 90-х КамАЗами вывозили деньги, вышедшие из обращения, сообщает Mash. Сжигать купюры было опасно из-за токсичной краски, поэтому их вывозили в военные шахты. Из разрушенных шахт банкноты попадали в водоёмы. Позже люди находили деньги в колодцах с водой.

В одно из таких мест отправились жители Санкт-Петербурга. В сотнях километров от Москвы они обнаружили болото, полностью заваленное деньгами. По их подсчётам, там было больше миллиарда рублей.

— Образцы банкнот, которые удалось здесь найти: один рубль 1961 года, три рубля, десятка, 25 рублей. И более поздние: 1991 года — пятидесятирублёвые и сторублёвые банкноты, — рассказывает о своих находках Антон Алексеев.