Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 08:57

Days Gone станет одной из главных игр Sony на E3 2017

Один из эксклюзивов для PS4, анонсированных в прошлом году, станет ключевой игрой Sony на E3 2017.

Фото: &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Days Gone, анонсированная на E3 2016, представляет собой приключенческую экшен-игру в открытом мире, полном зомби. На прошлогодней выставке Sony представила сюжетный трейлер и показала игровой процесс экшена, а в этом году Days Gone уделят ещё больше внимания.

image

На E3 2017 покажут много материалов по Days Gone

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Сэм Уитвер, актёр озвучивания главного протагониста игры, рассказал, что Days Gone будет "много" на грядущей E3 2017. Он не уточнил, что имеет в виду, однако можно смело ожидать масштабную демонстрацию игры в рамках пресс-конференции PlayStation, которая начнётся 13 июня в 4:00 по московскому времени.

Разработкой Days Gone занимается студия Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Последний раз игру публично упоминали на презентации консоли PS4 Pro, где разработчики показали технодемо проекта.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • playstation
  • ps4
  • e32017
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar