Days Gone станет одной из главных игр Sony на E3 2017
Один из эксклюзивов для PS4, анонсированных в прошлом году, станет ключевой игрой Sony на E3 2017.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Days Gone, анонсированная на E3 2016, представляет собой приключенческую экшен-игру в открытом мире, полном зомби. На прошлогодней выставке Sony представила сюжетный трейлер и показала игровой процесс экшена, а в этом году Days Gone уделят ещё больше внимания.
На E3 2017 покажут много материалов по Days Gone
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Сэм Уитвер, актёр озвучивания главного протагониста игры, рассказал, что Days Gone будет "много" на грядущей E3 2017. Он не уточнил, что имеет в виду, однако можно смело ожидать масштабную демонстрацию игры в рамках пресс-конференции PlayStation, которая начнётся 13 июня в 4:00 по московскому времени.
Разработкой Days Gone занимается студия Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Последний раз игру публично упоминали на презентации консоли PS4 Pro, где разработчики показали технодемо проекта.