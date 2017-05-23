Days Gone станет одной из главных игр Sony на E3 2017

Days Gone, анонсированная на E3 2016, представляет собой приключенческую экшен-игру в открытом мире, полном зомби. На прошлогодней выставке Sony представила сюжетный трейлер и показала игровой процесс экшена, а в этом году Days Gone уделят ещё больше внимания.

На E3 2017 покажут много материалов по Days Gone

Сэм Уитвер, актёр озвучивания главного протагониста игры, рассказал, что Days Gone будет "много" на грядущей E3 2017. Он не уточнил, что имеет в виду, однако можно смело ожидать масштабную демонстрацию игры в рамках пресс-конференции PlayStation, которая начнётся 13 июня в 4:00 по московскому времени.

Разработкой Days Gone занимается студия Sony Interactive Entertainment Bend Studio. Последний раз игру публично упоминали на презентации консоли PS4 Pro, где разработчики показали технодемо проекта.