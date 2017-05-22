Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Работа над экранизацией серии игр Uncharted в очередной раз началась с чистого листа.

Sony Pictures решила кардинально пересмотреть концепцию экранизации серии игр Uncharted. После просмотра последней версии фильма "Человек-паук: Возвращение домой" председатель Sony Pictures Том Ротман решил привлечь к работе над фильмом Uncharted актёра Тома Холланда, известного по роли нового Человека-паука.

Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка, главного героя картины. Согласно новой концепции, экранизация станет приквелом к событиям, показанным в играх. Основным источником вдохновения проекта станет Uncharted 3. В этой части франшизы были эпизоды с молодым Дрейком, который впервые встречает профессионального вора Салливана.

Режиссёром картины станет Шон Леви, ранее снявший "Ночь в музее" и "Живую сталь" с Хью Джекманом. Сценарий будет написан с нуля, но авторы новой версии пока не утверждены.