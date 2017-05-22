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Опубликовано 22 мая 2017, 16:38

Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка в экранизации Uncharted

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy; Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, uncharted.wikia.com/wiki/Nathan_Drake

Коллаж © L!FE  Фото: © Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, uncharted.wikia.com/wiki/Nathan_Drake

Работа над экранизацией серии игр Uncharted в очередной раз началась с чистого листа.

Sony Pictures решила кардинально пересмотреть концепцию экранизации серии игр Uncharted. После просмотра последней версии фильма "Человек-паук: Возвращение домой" председатель Sony Pictures Том Ротман решил привлечь к работе над фильмом Uncharted актёра Тома Холланда, известного по роли нового Человека-паука.

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Том Холланд исполнит главную роль в экранизации Uncharted

Коллаж © L!FE Фото: © Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, uncharted.wikia.com/wiki/Nathan_Drake

Том Холланд сыграет молодого Нейтана Дрейка, главного героя картины. Согласно новой концепции, экранизация станет приквелом к событиям, показанным в играх. Основным источником вдохновения проекта станет Uncharted 3. В этой части франшизы были эпизоды с молодым Дрейком, который впервые встречает профессионального вора Салливана.

Режиссёром картины станет Шон Леви, ранее снявший "Ночь в музее" и "Живую сталь" с Хью Джекманом. Сценарий будет написан с нуля, но авторы новой версии пока не утверждены.

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Станислав Погорский
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