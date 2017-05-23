Ubisoft показала тизеры Far Cry 5

Действие новой части серии развернётся в американском штате Монтана, также называемом Страной надежды. Судя по тизерам, в игре будут кантри-стилистика и ковбои.

Полноценный показ игры назначен на 26 мая. Также Far Cry 5 будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт в начале июня. Игра должна выйти до конца марта 2018 года.