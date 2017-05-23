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Опубликовано 23 мая 2017, 08:06

Ubisoft показала тизеры Far Cry 5

Фото: &copy; Ubisoft

Фото: © Ubisoft

Издатель Ubisoft выложил несколько коротких тизеров Far Cry 5 и назвал дату показа игры.

На ютуб-канале Ubisoft появилось несколько коротких роликов, посвящённых шутеру Far Cry 5.

Действие новой части серии развернётся в американском штате Монтана, также называемом Страной надежды. Судя по тизерам, в игре будут кантри-стилистика и ковбои.

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В Сети появились первые видео Far Cry 5

Фото: © Ubisoft

Полноценный показ игры назначен на 26 мая. Также Far Cry 5 будет представлена на выставке E3 2017, которая пройдёт в начале июня. Игра должна выйти до конца марта 2018 года.

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Станислав Погорский
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