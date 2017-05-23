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Опубликовано 23 мая 2017, 10:14

Шутер LawBreakers выйдет на PS4

Сетевой шутер LawBreakers от создателя Gears of War выйдет не только на PC, но и на PS4.

Фото: &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Сетевой шутер от первого лица LawBreakers долгое время оставался PC-эксклюзивом, но теперь авторы сообщили о планах выпустить игру и на PS4.

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LawBreakers от Клиффа Блезински выйдет на PS4

Фото: © Valve Corporation

Релиз версии для PS4 состоится одновременно с выходом на PC — в конце этого года. Стоимость игры составит половину от стандартного ценника, то есть около 2000 рублей. При этом все будущие обновления будут бесплатными. Платные предметы в LawBreakers будут иметь исключительно косметический характер и не скажутся на балансе игры.

LawBreakers — это первый проект студии Boss Key Productions, основанной создателем серии Gears of War Клиффом Блезински. Игра будет представлена на выставке E3 2017.

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Станислав Погорский
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