Шутер LawBreakers выйдет на PS4

Сетевой шутер от первого лица LawBreakers долгое время оставался PC-эксклюзивом, но теперь авторы сообщили о планах выпустить игру и на PS4.

Релиз версии для PS4 состоится одновременно с выходом на PC — в конце этого года. Стоимость игры составит половину от стандартного ценника, то есть около 2000 рублей. При этом все будущие обновления будут бесплатными. Платные предметы в LawBreakers будут иметь исключительно косметический характер и не скажутся на балансе игры.

LawBreakers — это первый проект студии Boss Key Productions, основанной создателем серии Gears of War Клиффом Блезински. Игра будет представлена на выставке E3 2017.