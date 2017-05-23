По Overwatch снимут ещё несколько короткометражных роликов

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал , что Blizzard уже ведёт работу над новыми короткометражными роликами по мотивам игры.

По словам Каплана, короткометражки являются одним из самых приятных аспектов работы для авторов Overwatch. Они получают огромное удовольствие от сотрудничества с отделом аниматоров Blizzard и особенно ценят то, что в таких роликах можно рассказывать любые истории, не ограничиваясь условностями игрового процесса.

Джефф заявил, что новые короткометражки можно назвать "вторым сезоном". Каждая из них посвящена одному из героев игры, а последний ролик, вышедший в ноябре 2016 года, представил девушку-хакера Сомбру.