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Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 10:44

По Overwatch снимут ещё несколько короткометражных роликов

Игровой директор онлайн-шутера Overwatch подтвердил, что авторы работают над новыми роликами по игре.

Фото: &copy; playoverwatch.com

Фото: © playoverwatch.com

Игровой директор Overwatch Джефф Каплан рассказал, что Blizzard уже ведёт работу над новыми короткометражными роликами по мотивам игры.

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По Overwatch снимут ещё несколько короткометражных роликов

Фото: © playoverwatch.com

По словам Каплана, короткометражки являются одним из самых приятных аспектов работы для авторов Overwatch. Они получают огромное удовольствие от сотрудничества с отделом аниматоров Blizzard и особенно ценят то, что в таких роликах можно рассказывать любые истории, не ограничиваясь условностями игрового процесса.

Джефф заявил, что новые короткометражки можно назвать "вторым сезоном". Каждая из них посвящена одному из героев игры, а последний ролик, вышедший в ноябре 2016 года, представил девушку-хакера Сомбру.

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Станислав Погорский
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