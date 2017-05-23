BioWare активно работает над продолжением Dragon Age

Сценаристом следующей части серии ролевых игр Dragon Age стал не член команды BioWare, а сторонний автор. За сюжет будущей игры теперь отвечает Алексис Кеннеди, создавший антиутопические инди-игры Sunless Sea и Fallen London.

По словам Алексиса, действие новой Dragon Age перенесётся в империю Тевинтер, которую ранее только упоминали различные персонажи. Хронологически события будут происходить после Trespasser, последнего сюжетного дополнения для Dragon Age: Inquisition. Тем не менее Кеннеди утверждает, что новая часть будет очень сильно отличаться от остальной серии, но как именно — пока рассказать не может.

Над новой Dragon Age работает большая команда разработчиков, среди которых много авторов Mass Effect: Andromeda. Судя по всему, игра находится на очень ранней стадии разработки.