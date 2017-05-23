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Опубликовано 23 мая 2017, 11:03

Выход Red Dead Redemption 2 перенесли на 2018 год

Компания Rockstar официально отложила выход вестерна Red Dead Redemption 2 на следующий год.

Фото: &copy; facebook.com/rockstargames

Фото: © facebook.com/rockstargames

В официальном обращении Rockstar сообщила, что выход экшена Red Dead Redemption 2 отложен на весну 2018 года. Изначально студия собиралась выпустить игру в конце 2017 года.

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Red Dead Redemption 2 перенесена на весну 2018 года

Фото: © facebook.com/rockstargames

Этот экшен с открытым миром в сеттинге вестерна был анонсирован в октябре 2016 года. Тогда Rockstar представила короткий тизер, в котором не был показан непосредственно игровой процесс, и сообщила ориентировочную дату релиза. С тех пор об игре не было никаких новостей.

Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One. Возможность релиза PC-версии авторы не комментируют.

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Станислав Погорский
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