Выход Red Dead Redemption 2 перенесли на 2018 год

В официальном обращении Rockstar сообщила , что выход экшена Red Dead Redemption 2 отложен на весну 2018 года. Изначально студия собиралась выпустить игру в конце 2017 года.

Этот экшен с открытым миром в сеттинге вестерна был анонсирован в октябре 2016 года. Тогда Rockstar представила короткий тизер, в котором не был показан непосредственно игровой процесс, и сообщила ориентировочную дату релиза. С тех пор об игре не было никаких новостей.

Red Dead Redemption 2 выйдет на PS4 и Xbox One. Возможность релиза PC-версии авторы не комментируют.