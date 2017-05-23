Штрафы за неправильное оформление документов для мигрантов могут вырасти

Правительство РФ решило внести в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается повысить штрафы за несоблюдение установленного порядка оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Так, максимальные штрафы за предоставление жилья, транспорта и прочих услуг нелегальным мигрантам предлагается увеличить для физических лиц с 4 до 5 тысяч рублей, для должностных — с 30 до 50 тысяч, а для юридических — с 300 до 500 тысяч.