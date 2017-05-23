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Опубликовано 23 мая 2017, 08:13

Штрафы за неправильное оформление документов для мигрантов могут вырасти

Фото:&copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Правительство РФ решило внести в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается повысить штрафы за несоблюдение установленного порядка оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, появилось сегодня на сайте кабмина.

Так, максимальные штрафы за предоставление жилья, транспорта и прочих услуг нелегальным мигрантам предлагается увеличить для физических лиц с 4 до 5 тысяч рублей, для должностных — с 30 до 50 тысяч, а для юридических — с 300 до 500 тысяч.

Отмечается, что новая инициатива направлена на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Цель законопроекта — обеспечить нацбезопасность в России.

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Екатерина Котова
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