Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 11:38

Electronic Arts объявила о масштабной распродаже видеоигр

Теперь вы можете приобрести Mass Effect: Andromeda в два раза дешевле от её полной стоимости.

Фото: &copy; facebook.com/masseffect

Фото: © facebook.com/masseffect

Издатель Electronic Arts объявил о масштабной распродаже видеоигр. Акция распространяется на проекты для ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.

image

Игры, издаваемые Electronic Arts, можно купить с большой скидкой

Фото: © facebook.com/masseffect

Таким образом, сейчас специальные цены установлены на Battlefield 1, Titanfall 2, Star Wars: Battlefront, The Sims 4, а также игры серий FIFA, UFC и NHL.

На каждую из игр, которая принимает участие в акции, действует скидка в 50%. Специальное предложение будет активно до 25 июня.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • скидки
  • bioware
  • ea
  • electronicarts
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar