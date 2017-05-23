Electronic Arts объявила о масштабной распродаже видеоигр
Теперь вы можете приобрести Mass Effect: Andromeda в два раза дешевле от её полной стоимости.
Издатель Electronic Arts объявил о масштабной распродаже видеоигр. Акция распространяется на проекты для ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One.
Игры, издаваемые Electronic Arts, можно купить с большой скидкой
Таким образом, сейчас специальные цены установлены на Battlefield 1, Titanfall 2, Star Wars: Battlefront, The Sims 4, а также игры серий FIFA, UFC и NHL.
На каждую из игр, которая принимает участие в акции, действует скидка в 50%. Специальное предложение будет активно до 25 июня.