Valve подала в суд из-за авторских прав на Dota 2

Судебное разбирательство идёт между компанией Valve и сразу двумя студиями мобильной разработки: uCool и Lilith Games. Согласно иску первой стороны, студии нарушили авторские права Valve.

Valve считает, что сразу две студии нарушили авторские права на Dota 2

Жалобу компания Гейба Ньюэлла оформила после выхода двух игр: Heroes Charge и Dota Legends. Представители студии uCool заявили, что у Valve на самом деле нет прав на торговую марку Dota, поэтому никаких требований предъявлять разработчики не могут.

Судья Чарльз Брейер, который ведёт дело Valve, считает, что в вопросе с авторскими правами слишком много моментов, с которыми необходимо разобраться. Сейчас решение должна принять коллегия присяжных.

Как появилась Dota?

Изначально Dota была модификацией для стратегии Warcraft III от Blizzrad. Автором нового дополнения выступил пользователь под псевдонимом Eul. В 2004 году он поделился исходным кодом модификации: в открытом доступе оказались все внутриигровые объекты. Также Eul попросил, чтобы его псевдоним указывали в титрах к будущим модификациям, если те будут основаны на его работе.

Вдобавок к основному разбирательству судья Брейер хочет выяснить, имел ли право пользователь Eul распоряжаться созданной им модификацией. Если опираться на пользовательское соглашение EULA, то у игроков нет никаких прав на Dota: они не могут распространять модификации в коммерческих целях.

Когда проектом занялась Valve?