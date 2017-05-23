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Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 12:08

Valve подала в суд из-за авторских прав на Dota 2

Дело, которое касается интеллектуальной собственности на Dota, передано в суд присяжных.

Судебное разбирательство идёт между компанией Valve и сразу двумя студиями мобильной разработки: uCool и Lilith Games. Согласно иску первой стороны, студии нарушили авторские права Valve.

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Valve считает, что сразу две студии нарушили авторские права на Dota 2

Жалобу компания Гейба Ньюэлла оформила после выхода двух игр: Heroes Charge и Dota Legends. Представители студии uCool заявили, что у Valve на самом деле нет прав на торговую марку Dota, поэтому никаких требований предъявлять разработчики не могут.

Судья Чарльз Брейер, который ведёт дело Valve, считает, что в вопросе с авторскими правами слишком много моментов, с которыми необходимо разобраться. Сейчас решение должна принять коллегия присяжных.

Как появилась Dota?

Изначально Dota была модификацией для стратегии Warcraft III от Blizzrad. Автором нового дополнения выступил пользователь под псевдонимом Eul. В 2004 году он поделился исходным кодом модификации: в открытом доступе оказались все внутриигровые объекты. Также Eul попросил, чтобы его псевдоним указывали в титрах к будущим модификациям, если те будут основаны на его работе.

Вдобавок к основному разбирательству судья Брейер хочет выяснить, имел ли право пользователь Eul распоряжаться созданной им модификацией. Если опираться на пользовательское соглашение EULA, то у игроков нет никаких прав на Dota: они не могут распространять модификации в коммерческих целях.

Когда проектом занялась Valve?

Корпорация Гейба Ньюэлла начала разработку Dota 2 в 2009 году. Финальная версия игры вышла в 2013 году. Годом ранее Valve судилась с Blizzard. Издатель хотел запретить команде Ньюэлла использовать торговую марку Dota. Стороны сошлись на том, что Valve оставила за собой право использования Dota 2, в то время как Blizzard получила возможность указывать название в пользовательских модификациях для WarCraft III и StarCraft II. Именно это стало причиной переименования игры Blizzard DOTA в Heroes of the Storm.

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Сергей Сурепин
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