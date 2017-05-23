Энтузиасты создали полноценную многопользовательскую игру в мире Minecraft

Пользователи начали создавать мир Wynncraft четыре года назад. За основу они взяли популярную Minecraft. На карте игры находится огромное количество локаций, а также всевозможных природных зон — от равнин до вулканов.

Фанаты сделали из Minecraft полноценную MMO Фото: © wynncraft.com

Wynncraft — это многопользовательская ролевая игра, созданная на базе Minecraft. Размер игрового мира — 4000 на 5500 блоков. В нём вы сможете найти оригинальных противников, полноценные квесты, боссов и другие элементы, присущие MMO.