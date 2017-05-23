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Опубликовано 23 мая 2017, 12:35

Энтузиасты создали полноценную многопользовательскую игру в мире Minecraft

Пользователи превратили Minecraft в полноценную MMO. Масштабная модификация получила название Wynncraft.

Фото: &copy; wynncraft.com

Фото: © wynncraft.com

Пользователи начали создавать мир Wynncraft четыре года назад. За основу они взяли популярную Minecraft. На карте игры находится огромное количество локаций, а также всевозможных природных зон — от равнин до вулканов.

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Фанаты сделали из Minecraft полноценную MMO

Фото: © wynncraft.com

Wynncraft — это многопользовательская ролевая игра, созданная на базе Minecraft. Размер игрового мира — 4000 на 5500 блоков. В нём вы сможете найти оригинальных противников, полноценные квесты, боссов и другие элементы, присущие MMO.

Доступ к серверу Wynncraft можно получить совершенно бесплатно. Сейчас каждый день в Wynncraft играет около 350 человек.

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Сергей Сурепин
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