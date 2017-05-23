Энтузиасты создали полноценную многопользовательскую игру в мире Minecraft
Пользователи превратили Minecraft в полноценную MMO. Масштабная модификация получила название Wynncraft.
Пользователи начали создавать мир Wynncraft четыре года назад. За основу они взяли популярную Minecraft. На карте игры находится огромное количество локаций, а также всевозможных природных зон — от равнин до вулканов.
Фанаты сделали из Minecraft полноценную MMO
Wynncraft — это многопользовательская ролевая игра, созданная на базе Minecraft. Размер игрового мира — 4000 на 5500 блоков. В нём вы сможете найти оригинальных противников, полноценные квесты, боссов и другие элементы, присущие MMO.
Доступ к серверу Wynncraft можно получить совершенно бесплатно. Сейчас каждый день в Wynncraft играет около 350 человек.