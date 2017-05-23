Blizzard не планирует превращать Battle.net в аналог Steam
Выход Destiny 2 в магазине Blizzard является исключением, а не попыткой конкурировать с Valve.
Фото: © destinythegame.com
Во время презентации Destiny 2 студия Bungie объявила, что новая часть многопользовательского шутера будет распространяться через Battle.net. Сотрудники Blizzard подчеркнули, что это решение было принято в качестве исключения.
Destiny 2 выйдет в Battle.net в качестве исключения
Фото: © destinythegame.com
Таким образом, компания Blizzard не планирует выпускать другие игры от сторонних разработчиков на своей платформе. Это как минимум означает, что Battle.net не превратится в конкурента Steam.
Напомним, Destiny 2 выйдет 8 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК появится позже.