Blizzard не планирует превращать Battle.net в аналог Steam

Во время презентации Destiny 2 студия Bungie объявила, что новая часть многопользовательского шутера будет распространяться через Battle.net. Сотрудники Blizzard подчеркнули, что это решение было принято в качестве исключения.

Destiny 2 выйдет в Battle.net в качестве исключения Фото: © destinythegame.com

Таким образом, компания Blizzard не планирует выпускать другие игры от сторонних разработчиков на своей платформе. Это как минимум означает, что Battle.net не превратится в конкурента Steam.