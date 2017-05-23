Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 13:04

Blizzard не планирует превращать Battle.net в аналог Steam

Выход Destiny 2 в магазине Blizzard является исключением, а не попыткой конкурировать с Valve.

Фото: &copy; destinythegame.com

Фото: © destinythegame.com

Во время презентации Destiny 2 студия Bungie объявила, что новая часть многопользовательского шутера будет распространяться через Battle.net. Сотрудники Blizzard подчеркнули, что это решение было принято в качестве исключения.

image

Destiny 2 выйдет в Battle.net в качестве исключения

Фото: © destinythegame.com

Таким образом, компания Blizzard не планирует выпускать другие игры от сторонних разработчиков на своей платформе. Это как минимум означает, что Battle.net не превратится в конкурента Steam.

Напомним, Destiny 2 выйдет 8 сентября на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для ПК появится позже.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • destiny
  • bungie
  • blizzard
  • steam
  • valve
  • destiny2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar