Стоимость акций издателя Red Dead Redemption 2 упала после переноса игры

После того как накануне студия Rockstar Games объявила о переносе даты выхода Red Dead Redemption 2, произошли изменения в стоимости акций Take-Two — издателя игры. Цена на акции упала более чем на 10%. Red Dead Redemption 2 для Take-Two — единственный крупный релиз, который должен был состояться в этом году.

Издатель Red Dead Redemption 2 потерял 10% от стоимости акций после переноса игры Фото: © Wikipedia.org

Разработчики рассказали, что Red Dead Redemption 2 — первая игра Rockstar Games, созданная для консолей этого поколения с нуля. В связи с этим проект требует дополнительной полировки. Авторы уверены, что перенос игры пойдёт ей только на пользу.