Стоимость акций издателя Red Dead Redemption 2 упала после переноса игры
Решение о переносе даты выхода новой части вестерна от Rockstar было принято перед отчётом для инвесторов.
После того как накануне студия Rockstar Games объявила о переносе даты выхода Red Dead Redemption 2, произошли изменения в стоимости акций Take-Two — издателя игры. Цена на акции упала более чем на 10%. Red Dead Redemption 2 для Take-Two — единственный крупный релиз, который должен был состояться в этом году.
Издатель Red Dead Redemption 2 потерял 10% от стоимости акций после переноса игры
Разработчики рассказали, что Red Dead Redemption 2 — первая игра Rockstar Games, созданная для консолей этого поколения с нуля. В связи с этим проект требует дополнительной полировки. Авторы уверены, что перенос игры пойдёт ей только на пользу.
Напомним, Red Dead Redemption 2 теперь должна выйти весной 2018 года. Изначально планировалось, что вестерн будет доступен в октябре 2017 года. Игра заявлена на PlayStation 4 и Xbox One.