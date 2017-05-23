Авторы Battlefield 1 добавят в игру женских персонажей

Студия DICE объявила, что в шутере про Первую мировую войну Battlefield 1 появятся женские персонажи. Они будут сражаться на стороне российской армии. Пока речь идёт только о снайперах.

В Battlefield появятся женские персонажи Фото: © facebook.com/battlefield.ru

Женские персонажи появятся в шутере после выхода дополнения "Во имя царя". Релиз запланирован на 10 июня.