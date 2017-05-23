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Опубликовано 23 мая 2017, 13:33

Авторы Battlefield 1 добавят в игру женских персонажей

Женские персонажи появятся в шутере про Первую мировую войну после выхода российского дополнения.

Фото: &copy; facebook.com/battlefield.ru

Фото: © facebook.com/battlefield.ru

Студия DICE объявила, что в шутере про Первую мировую войну Battlefield 1 появятся женские персонажи. Они будут сражаться на стороне российской армии. Пока речь идёт только о снайперах.

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В Battlefield появятся женские персонажи

Фото: © facebook.com/battlefield.ru

Женские персонажи появятся в шутере после выхода дополнения "Во имя царя". Релиз запланирован на 10 июня.

Помимо того, в Battlefield 1 появятся четыре заснеженные карты, российская армия, новая техника, а также дополнительные методы ведения войны.

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Сергей Сурепин
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