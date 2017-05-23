Авторы Battlefield 1 добавят в игру женских персонажей
Женские персонажи появятся в шутере про Первую мировую войну после выхода российского дополнения.
Студия DICE объявила, что в шутере про Первую мировую войну Battlefield 1 появятся женские персонажи. Они будут сражаться на стороне российской армии. Пока речь идёт только о снайперах.
В Battlefield появятся женские персонажи
Женские персонажи появятся в шутере после выхода дополнения "Во имя царя". Релиз запланирован на 10 июня.
Помимо того, в Battlefield 1 появятся четыре заснеженные карты, российская армия, новая техника, а также дополнительные методы ведения войны.