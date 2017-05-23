Китайский игровой сервис обвинили в масштабном взломе учётных записей Xbox
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Microsoft также обвинила разработчиков китайского сайта iGSKY в незаконном приобретении игровой валюты.
Сайт IGSKY позиционировал себя как сервис, который предоставляет геймерам возможность покупать игровую валюту и редкие предметы в играх (например, в FIFA, Final Fantasy, GTA V и др.), пишет The Verge.
В конце прошлой недели Microsoft подала на этот сервис в суд. Корпорация заподозрила IGSKY в мошенничестве ещё в декабре 2016 года, когда следователи из Рэдмонда решили приобрести 11 тысяч FIFA Points, заплатив за это $60 (при этом в официальном магазине такое количество баллов можно приобрести примерно за $100).
Сразу же после этого следователям пришло электронное письмо с логином и паролем для учётной записи, которая была создана более восьми лет назад. В сообщении также посоветовали потратить очки FIFA как можно скорее.
Вскоре в службу поддержки Microsoft обратился бывший владелец этого аккаунта. Он заявил, что его учётка была заблокирована, а с его счёта неизвестные совершили покупку FIFA Points.
В итоге разработчики обвинили материнскую компанию Gameest International Network в международной торговле похищенными учётными записями Microsoft, заявив в иске, что хакеры также крали виртуальную валюту.
В Microsoft добавили, что такая афера принесла Gameest миллионы долларов незаконной прибыли. Суд уже вынес решение о заморозке активов компании Gameest. Сейчас китайский веб-сайт недоступен.