Китайский игровой сервис обвинили в масштабном взломе учётных записей Xbox

Microsoft также обвинила разработчиков китайского сайта iGSKY в незаконном приобретении игровой валюты.

Сайт IGSKY позиционировал себя как сервис, который предоставляет геймерам возможность покупать игровую валюту и редкие предметы в играх (например, в FIFA, Final Fantasy, GTA V и др.), пишет The Verge.

В конце прошлой недели Microsoft подала на этот сервис в суд. Корпорация заподозрила IGSKY в мошенничестве ещё в декабре 2016 года, когда следователи из Рэдмонда решили приобрести 11 тысяч FIFA Points, заплатив за это $60 (при этом в официальном магазине такое количество баллов можно приобрести примерно за $100).

Сразу же после этого следователям пришло электронное письмо с логином и паролем для учётной записи, которая была создана более восьми лет назад. В сообщении также посоветовали потратить очки FIFA как можно скорее.

Вскоре в службу поддержки Microsoft обратился бывший владелец этого аккаунта. Он заявил, что его учётка была заблокирована, а с его счёта неизвестные совершили покупку FIFA Points.

В итоге разработчики обвинили материнскую компанию Gameest International Network в международной торговле похищенными учётными записями Microsoft, заявив в иске, что хакеры также крали виртуальную валюту.