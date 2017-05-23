Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 15:13

Второе чтение законопроекта о реновации пройдёт в Госдуме 9 июня

Фото: &copy;РИА Новости/Антон Денисов

Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Этот закон подразумевает снос старых домов и переселение москвичей в новые квартиры.

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о реновации уже 9 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Иван Мельников.

Ранее заседание, где планировалось рассмотреть предложенные поправки по поводу переселения москвичей из пятиэтажек, должно было состояться 5 июля.

Кроме того, перенесли и парламентские слушания. Они состоятся 6 июня вместо заявленного 20 июня.

Как ранее сообщал Лайф, законопроект о реновации жилого фонда, который подразумевает снос старых домов и переселение, был одобрен Госдумой РФ в первом чтении в конце апреля.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar