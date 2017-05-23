Второе чтение законопроекта о реновации пройдёт в Госдуме 9 июня
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Этот закон подразумевает снос старых домов и переселение москвичей в новые квартиры.
Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о реновации уже 9 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Иван Мельников.
Ранее заседание, где планировалось рассмотреть предложенные поправки по поводу переселения москвичей из пятиэтажек, должно было состояться 5 июля.
Кроме того, перенесли и парламентские слушания. Они состоятся 6 июня вместо заявленного 20 июня.
Как ранее сообщал Лайф, законопроект о реновации жилого фонда, который подразумевает снос старых домов и переселение, был одобрен Госдумой РФ в первом чтении в конце апреля.