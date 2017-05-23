Второе чтение законопроекта о реновации пройдёт в Госдуме 9 июня

Этот закон подразумевает снос старых домов и переселение москвичей в новые квартиры.

Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроект о реновации уже 9 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Иван Мельников.

Ранее заседание, где планировалось рассмотреть предложенные поправки по поводу переселения москвичей из пятиэтажек, должно было состояться 5 июля.

Кроме того, перенесли и парламентские слушания. Они состоятся 6 июня вместо заявленного 20 июня.