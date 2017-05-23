Блогеры протестуют против Wargaming

YouTube-блогер под никнеймом SirFoch выложил ролик, в котором негативно отозвался о новом премиумном танке Chrysler GF и высказался в грубой форме в адрес компании Wargaming.

На защиту SirFoch встали как танковые, так и околоигровые ресурсы, недовольные тем, что компания Wargaming собирается подать жалобу о нарушении авторских прав только за то, что ей не нравятся высказывания блогера.