Блогеры протестуют против Wargaming
Фото: © Wargaming.net
В американском сегменте YouTube разгорается скандал, связанный с конфликтом блогеров и компании Wargaming.
YouTube-блогер под никнеймом SirFoch выложил ролик, в котором негативно отозвался о новом премиумном танке Chrysler GF и высказался в грубой форме в адрес компании Wargaming.
Wargaming пригрозила блогеру копирайт-страйком — жалобой в сервис YouTube, запрещающей монетизацию контента, в котором используется интеллектуальная собственность компании.
Блогеры ополчились на Wargaming
Фото: © Wargaming.net
На защиту SirFoch встали как танковые, так и околоигровые ресурсы, недовольные тем, что компания Wargaming собирается подать жалобу о нарушении авторских прав только за то, что ей не нравятся высказывания блогера.