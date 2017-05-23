Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 мая 2017, 13:54

Блогеры протестуют против Wargaming

Фото: &copy; Wargaming.net

Фото: © Wargaming.net

В американском сегменте YouTube разгорается скандал, связанный с конфликтом блогеров и компании Wargaming.

YouTube-блогер под никнеймом SirFoch выложил ролик, в котором негативно отозвался о новом премиумном танке Chrysler GF и высказался в грубой форме в адрес компании Wargaming.

Wargaming пригрозила блогеру копирайт-страйком — жалобой в сервис YouTube, запрещающей монетизацию контента, в котором используется интеллектуальная собственность компании.

image

Блогеры ополчились на Wargaming

Фото: © Wargaming.net

На защиту SirFoch встали как танковые, так и околоигровые ресурсы, недовольные тем, что компания Wargaming собирается подать жалобу о нарушении авторских прав только за то, что ей не нравятся высказывания блогера.

BannerImage
Илья Комаров
  • Новости
  • Игры
  • worldoftanks
  • wargaming
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar