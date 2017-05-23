Детские омбудсмены России и Финляндии подписали меморандум о взаимодействии

Стороны договорились, что будут обмениваться информацией и разрабатывать совместные мероприятия для защиты прав детей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и детский омбудсмен Финляндии Туомас Курттила в Хельсинки подписали меморандум о взаимодействии в сфере защиты прав детей, сообщили Лайфу в пресс-службе Кузнецовой.

Стороны договорились об обмене информацией, о содействии сотрудничеству экспертов и о разработке совместных мероприятий. Договорились также и о проведении совместных научно-практических семинаров.

Предполагается, что меморандум поможет развитию международного сотрудничества. При этом в пресс-службе подчеркнули, что этот документ нельзя называть межгосударственным договором — речь идёт только о меморандуме о взаимопонимании между уполномоченными по правам ребёнка в обеих странах.

— Мы с радостью отмечаем, что уполномоченные по правам ребёнка России и Финляндии имеют возможность поделиться конструктивными идеями и положительным опытом. Это важно с точки зрения взаимного доверия и взаимодействия, — констатировали Анна Кузнецова и Туомас Курттила по окончании визита.