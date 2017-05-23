Mercedes-Benz депутата Госдумы Слуцкого поймали на выделенке в Москве

Автомобиль Mercedes-Benz S500 с госномером С700МР77 депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого засекла камера видеорегистратора одного из водителей в тот момент, когда машина ехала по разделительной полосе. Об этом сообщает паблик Mash.

Стоит заметить, что это авто уже не в первый раз становится объектом внимания из-за нарушения правил дорожного движения. Ранее машина была закреплена за членом ЛДПР Алексеем Островским.