Mercedes-Benz депутата Госдумы Слуцкого поймали на выделенке в Москве
Автомобиль Mercedes-Benz S500 с госномером С700МР77 депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого засекла камера видеорегистратора одного из водителей в тот момент, когда машина ехала по разделительной полосе. Об этом сообщает паблик Mash.
Стоит заметить, что это авто уже не в первый раз становится объектом внимания из-за нарушения правил дорожного движения. Ранее машина была закреплена за членом ЛДПР Алексеем Островским.
Водители, ставшие очевидцами случившегося, уже написали заявление в ГИБДД. Теперь водителю политика грозит административный штраф.