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Опубликовано 23 мая 2017, 17:12

Mercedes-Benz депутата Госдумы Слуцкого поймали на выделенке в Москве

Автомобиль Mercedes-Benz S500 с госномером С700МР77 депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого засекла камера видеорегистратора одного из водителей в тот момент, когда машина ехала по разделительной полосе. Об этом сообщает паблик Mash.

Стоит заметить, что это авто уже не в первый раз становится объектом внимания из-за нарушения правил дорожного движения. Ранее машина была закреплена за членом ЛДПР Алексеем Островским.

Водители, ставшие очевидцами случившегося, уже написали заявление в ГИБДД. Теперь водителю политика грозит административный штраф.

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Марина Давыдова
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