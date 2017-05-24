Холдинг Алишера Усманова запустил площадку для стримеров Looch.tv

Looch TV является аналогом популярного сервиса для стримеров Twitch и недавно запущенного YouTube Gaming. Новая платформа, находящаяся сейчас на стадии открытого тестирования, принадлежит холдингу ESForce.

Looch TV предлагает набор возможностей, аналогичный представленному в сервисе Twitch. Пользователь может выбирать трансляции, переходя непосредственно на канал определённого стримера или выбирая интересующую его игру. На каждом канале есть свой чат. Также пользователи могут комментировать видео и просматривать записи трансляций. Looch TV также имеет собственное мобильное приложение.

Аудитория главного конкурента новой платформы, площадки Twitch, принадлежащей Amazon, составляет 100 миллионов зрителей в месяц. Компания Mail.ru Group, которой владеет Усманов, в прошлом году начала развивать собственные платформы для стримеров на основе социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Количество зрителей недавно проведённого международного турнира Kiev Major по Dota 2 в соцсети "ВКонтакте" составило 26,6 миллиона. Социальная сеть выступала в качестве партнёра мероприятия.