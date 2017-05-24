Продажи GTA V достигли отметки в 80 миллионов копий

Take-Two Interactive сообщила , что с момента выхода Grand Theft Auto 5 в 2013-м по всему миру было продано более 80 миллионов копий игры. Представители компании прогнозируют, что следующий финансовый год также принесёт огромную прибыль благодаря выходу вестерна Red Dead Redemption 2.

В рамках финансового отчёта также было подтверждено, что Red Dead Redemption 2, выход которой изначально был запланирован на конец этого года, появится на прилавках не раньше апреля 2018-го. В этом финансовом году Take-Two Interactive издаст только спортивные симуляторы NBA 2K18, WWE 2K18 и два дополнения для экшена Mafia 3.

Новости про перенос Red Dead Redemption 2 не сказались негативно на стоимости акций компании. Напротив, их цена возросла на 16 центов. Компания Rockstar также прогнозирует, что прибыль в следующем финансовом году будет сравнима с прибылью, полученной в тот год, когда вышла GTA V.