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Опубликовано 24 мая 2017, 11:06

Продажи GTA V достигли отметки в 80 миллионов копий

Компания Take-Two Interactive поделилась последними цифрами продаж экшена GTA V в рамках финансового отчёта.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/gta5pagee

Фото: © facebook.com/gta5pagee

Take-Two Interactive сообщила, что с момента выхода Grand Theft Auto 5 в 2013-м по всему миру было продано более 80 миллионов копий игры. Представители компании прогнозируют, что следующий финансовый год также принесёт огромную прибыль благодаря выходу вестерна Red Dead Redemption 2.

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В мире продано более 80 миллионов копий GTA V

Фото: © facebook.com/gta5pagee

В рамках финансового отчёта также было подтверждено, что Red Dead Redemption 2, выход которой изначально был запланирован на конец этого года, появится на прилавках не раньше апреля 2018-го. В этом финансовом году Take-Two Interactive издаст только спортивные симуляторы NBA 2K18, WWE 2K18 и два дополнения для экшена Mafia 3.

Новости про перенос Red Dead Redemption 2 не сказались негативно на стоимости акций компании. Напротив, их цена возросла на 16 центов. Компания Rockstar также прогнозирует, что прибыль в следующем финансовом году будет сравнима с прибылью, полученной в тот год, когда вышла GTA V.

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Станислав Погорский
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