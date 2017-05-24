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Опубликовано 24 мая 2017, 11:48

В Overwatch началось мероприятие в честь годовщины игры

Командный шутер Overwatch от студии Blizzard начал отмечать год с момента выхода игры.

Кадр видео: youtube/PlayOverwatch

Кадр видео: youtube/PlayOverwatch

В Overwatch началось праздничное событие, посвящённое году со дня выхода игры. Blizzard выпустила ролик последнего обновления.

В игре появились три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека. Также было добавлено несколько легендарных образов для героев и более сотни декоративных предметов.

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В Overwatch началось праздничное мероприятие в честь годовщины игры

Образы для героев и декоративные предметы можно будет получить только во время проведения мероприятия. Оно продлится до 12 июня. Также на этих выходных Overwatch будет доступна для бесплатной игры, а приобрести её можно будет со скидкой.

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Станислав Погорский
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