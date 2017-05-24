В Overwatch началось мероприятие в честь годовщины игры
Командный шутер Overwatch от студии Blizzard начал отмечать год с момента выхода игры.
Кадр видео: youtube/PlayOverwatch
В Overwatch началось праздничное событие, посвящённое году со дня выхода игры. Blizzard выпустила ролик последнего обновления.
В игре появились три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека. Также было добавлено несколько легендарных образов для героев и более сотни декоративных предметов.
В Overwatch началось праздничное мероприятие в честь годовщины игры
Образы для героев и декоративные предметы можно будет получить только во время проведения мероприятия. Оно продлится до 12 июня. Также на этих выходных Overwatch будет доступна для бесплатной игры, а приобрести её можно будет со скидкой.