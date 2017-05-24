В Overwatch началось мероприятие в честь годовщины игры

В Overwatch началось праздничное событие, посвящённое году со дня выхода игры. Blizzard выпустила ролик последнего обновления.

В игре появились три новые карты для режима "Арена", в котором игроки сражаются один на один или двумя командами по три человека. Также было добавлено несколько легендарных образов для героев и более сотни декоративных предметов.

В Overwatch началось праздничное мероприятие в честь годовщины игры