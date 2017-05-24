Авторы The Darkness 2 и Warframe анонсировали бесплатный шутер Keystone

Студия Digital Extremes анонсировала условно-бесплатный шутер от первого лица под названием Keystone.

Разработчики описывают будущую игру как соревновательный шутер, сочетающий в себе элементы экшена от первого лица и составление колод для определённых стратегий. Специальные карты будут давать игрокам различные преимущества, спецспособности и особые виды оружия.

Keystone создаётся в ретростиле 70-х, а локации игры объединят в себе несколько параллельных вселенных.

Закрытое тестирование игры начнётся уже на этой неделе. Подать заявку на участие можно на официальном сайте Keystone.