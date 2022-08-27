Сладкая смерть: Как НКВД устранил лидера украинских националистов Оглавление Товарищ Петлюры и друг абвера Глава ОУН Агент Кремля Сталин дал приказ Коробка конфет Последствия 23 мая 1938 года на одной из улиц Роттердама раздался взрыв. Бомба находилась в коробке конфет. Погибший был опознан как Евгений Коновалец — лидер Организации украинских националистов (ОУН). 11004 11004 Коллаж © L!FE. Фото © Wikipedia / cdvr.org.ua

Коновалец считался весьма влиятельным в украинских эмигрантских кругах, и только он сдерживал противостояние "старой гвардии" и подросшего поколения националистов с их молодым и радикальным лидером Степаном Бандерой.

Товарищ Петлюры и друг абвера

Ещё до начала Первой мировой войны Российская империя и Австро-Венгрия пытались создать себе задел на случай возможного военного конфликта. Обе страны имели весьма значительное число украинского населения. В России их именовали малороссами и считали ветвью русского народа. В Австро-Венгрии они звались русинами (рутенами).

Оба государства активно работали в этом направлении. Так, Россия щедро субсидировала галицких русофилов, которые переросли в очень широкое довоенное движение. Русофилы, разумеется, выступали за объединение с Россией. Австрийцы, в свою очередь, не менее щедро субсидировали их противников.

Знаменитый Симон Петлюра до войны имел в радикальных кругах репутацию "москвофила", поскольку отстаивал идею включения Украины в состав Российской империи. В начавшейся войне украинцы оказались по обе стороны фронта.

Начавшиеся в обоих государствах революции привели к их краху и распаду. Уцелевшие украинские части австро-венгерской армии начали преобразовываться в сечевых стрельцов, которые стали первыми воинскими частями провозглашённой в Киеве Украинской Народной Республики.

Возглавил их бывший фенрих (примерный аналог дореволюционного прапорщика) австро-венгерской армии Евгений Коновалец, с 1915 года находившийся в русском плену и освобождённый революцией. После поражения в Гражданской войне Коновалец перебрался в Польшу, где вместе с Петлюрой пытался создать при помощи уцелевших солдат вооружённое подполье на территории Советской Украины. Однако вскоре поляки подписали мирный договор с РСФСР и прекратили поддержку Петлюры, который стал нежелательной персоной и покинул Польшу.

Более того, после распада Австро-Венгрии её украинское население оказалось на территории Польши. У украинских националистов появился новый враг.

В 1920 году Коновалец создаёт Украинскую войсковую организацию. Она объединяла служивших в различных украинских национальных формированиях людей. В основном это были выходцы из Австро-Венгрии. Коновалец перебрался в Германию, где наладил связи с немецкой разведкой, которую в первую очередь интересовала Польша, поскольку после поражения в войне немцы лишились сухопутного коридора к Восточной Пруссии, который отдали Польше.

Абвер и Коновалец заключили своеобразную сделку. УВО предоставляла немцам разведывательную информацию, пользуясь своей широкой сетью в Польше, а взамен немцы давали организации деньги.

Евгений Коновалец (справа) с неизвестными. Фото © Wikipedia / cdvr.org.ua

Тем временем поляки начали закручивать гайки и сокращать количество украинских школ, церквей и т.д. Это стремительно радикализировало УВО (особенно молодёжь), и со временем организация превратилась в террористическую и стала заниматься диверсиями, политическими убийствами, экспроприацией банков и т.д. В 1929 году УВО и ряд других националистических организаций были объединены в ОУН* — Организацию украинских националистов.

Глава ОУН

Организацию возглавил Коновалец, после смерти Петлюры фактически ставший лидером украинской эмиграции. Вскоре к власти в Германии пришли нацисты, для которых решение "польского вопроса" было делом первостепенной важности. ОУН имела разветвлённую сеть на польской территории, и контакты между верхушкой ОУН и немцами участились. Более того, Коновалец был единственным из украинских лидеров, кто имел связи на самом верху. Он даже несколько раз встречался с Гитлером и Канарисом.

В Кремле с тревогой посматривали на деятельность ОУН, поскольку она пыталась распространить своё влияние не только на Польшу, но и на СССР.

Тем временем в ОУН наметился раскол, вызванный конфликтом поколений. Пришли новые люди, которые выросли уже в Польше и были гораздо более радикальными по своим взглядам, чем "старики" во главе с Андреем Мельником — бывшим начальником штаба сечевых стрельцов у Коновалеца, его самым активным соратником и родственником (они женились на сёстрах). В основном спорили из-за тактических вопросов. В начале 30-х новое поколение оуновцев стало объединяться вокруг молодого и радикального регионального лидера Степана Бандеры.

Андрей Мельник. Фото © Public Domain

"Старики", уже переродившиеся из боевиков в политиков, выступали за более разумный и аккуратный подход, тогда как молодёжь — за решительную войну. Конфликт был неминуем, и сдерживать его своим авторитетом мог только Коновалец. Но и он постепенно терял контроль над ситуацией.

В начале 30-х отделение ОУН в Польше фактически развязало войну с властями, закончившуюся серией политических убийств. Совершались покушения не только на польских чиновников, но и на советских служащих (убийство в советском консульстве Майлова). После гибели министра внутренних дел Перацкого поляки разгромили польское отделение ОУН. Большая часть лидеров оказалась в заключении. Коновалец предвидел это и даже пытался остановить эту городскую герилью, но его уже никто не слушал в пылу борьбы.

Тем временем в ответ на убийство Майлова в ОГПУ приняли решение внедрить в окружение Коновалеца агента.

Агент Кремля

Им стал Павел Судоплатов. Он вырос на Украине и хорошо говорил по-украински. Иностранных языков он не знал, поэтому использовать его можно было только в кругу украинской эмиграции. Судоплатов на тот момент был непримечательным сотрудником харьковского ОГПУ, а его жену как раз перевели в Москву, где она курировала завербованных ОГПУ деятелей интеллигенции в Союзе писателей СССР.

Павел Судоплатов. Фото © Public Domain

К тому моменту в окружении лидера ОУН уже имелся агент советских спецслужб по фамилии Лебедь. Он лично знал Коновалеца ещё до войны, сидел с ним в плену и после революции был оставлен на Украине для создания подполья УВО. Достаточно скоро его раскрыли и перевербовали. Теперь он периодически ездил в Европу, где встречался с главой ОУН, который делился с ним планами. В случае войны Коновалец рассчитывал при поддержке Германии создать на Украине свою администрацию, а подготовка кадров для неё и была одной из основных задач подполья в СССР.

По легенде, Судоплатов был племянником Лебедя, что могло позволить ему выйти на Коновалеца. Он уехал в Европу и был представлен лидеру ОУН как один из участников украинского подполья.

Судоплатову удалось войти в доверие к Коновалецу и сблизиться с ним. Для эмигранта Коновалеца Судоплатов был отважным молодым человеком, каждый день рискующим жизнью в тоталитарном государстве. Коновалец вёл с ним откровенные беседы, сообщил, что он рассчитывает, что в случае войны между Германией и Польшей его связи помогут создать национально ориентированную администрацию на Западной Украине, и по секрету рассказал, что уже располагает двумя тысячами подготовленных людей. Судоплатов даже некоторое время учился в немецкой партийной школе в Лейпциге, где проходили обучение и другие активисты ОУН.

Через некоторое время завербованный Лебедь связался с Коновалецем и предложил ему отозвать "племянника" в СССР, поскольку появилась возможность устроить его моряком на советское грузовое судно — так он сможет быть связным между эмигрантской частью ОУН и советским подпольем.

Сталин дал приказ

После возвращения из "командировки" Судоплатов был уже на хорошем счету. Теперь он регулярно выезжал в Европу, пользуясь легендой о службе радистом на советском судне. Он рассказывал Коновалецу о решимости растущего украинского подполья. Так продолжалось около полутора лет.

Тем временем в Москве произошли большие изменения. ОГПУ превратилось в НКВД, Ягоду сменил Ежов. В начале 1938 года Судоплатова неожиданно вызвали в Кремль вместе с Ежовым, где их принял лично Сталин, который начал расспрашивать советского агента о раскладах в украинской эмигрантской среде.

Секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин и нарком внутренних дел СССР Николай Ежов (слева направо) на канале Москва – Волга. Фото © ТАСС

Украинские политики из числа эмигрантов не представляли никакой опасности, поскольку не имели за собой серьёзной силы. Бандера и ещё несколько радикальных лидеров в тот момент отбывали пожизненное заключение в польских тюрьмах. Таким образом, самым опасным деятелем был лидер ОУН Коновалец, имевший серьёзные связи с абвером.

Сталин распорядился уничтожить главу ОУН. Он рассчитывал решить этим сразу две задачи: во-первых, устранить одного из наиболее опасных противников в условиях надвигавшейся европейской войны, а во-вторых, вызвать раскол в организации, который сдерживал только Коновалец.

Разработкой покушения занимались начальник иностранного отдела НКВД Слуцкий и его заместитель Шпигельглас.

Первоначально планировалось, что Судоплатов выстрелит в Коновалеца, но позднее этот вариант был отклонён, поскольку они редко оставались без свидетелей, а лидера ОУН всегда сопровождал помощник и по совместительству охранник.

Коробка конфет

Второй вариант предполагал размещение в коробке конфет взрывного устройства. Конфеты были страстью Коновалеца, он их очень любил, что не осталось незамеченным Судоплатовым. Взрывное устройство должен был изготовить чекистский специалист по взрывному делу Тимашков. Бомба была снабжена специальным переключателем, который автоматически активировался через 30 минут после перемещения коробки из вертикального положения в горизонтальное. Сама коробка была украшена узорами в украинском национальном стиле.

Судоплатов получил в Москве фальшивый паспорт Чехословакии и три тысячи долларов на расходы. Ему намекнули, что он должен застрелиться в случае угрозы захвата полицией или контрразведкой ОУН. На корабле его сопровождал взрывотехник Тимашков, зарядивший устройство перед сходом Судоплатова на берег.

Советский агент договорился встретиться с Коновалецем в одном из роттердамских кафе. Встреча состоялась около полудня. Они поговорили несколько минут, после чего Судоплатов оставил ему "подарок" и ушёл под предлогом того, что не может отлучаться с судна надолго.

Через несколько минут Коновалец вышел на улицу, где и произошёл взрыв. Кроме него, никто не погиб, но двое прохожих получили ранения. Судоплатов в это время находился в магазине, где приобретал новый костюм, чтобы его не опознали. Воспользовавшись суматохой, он дошёл до вокзала и сел на поезд до Парижа. Отъехав от Роттердама несколько километров, он сошёл с поезда и взял такси, на котором пересёк бельгийскую границу по поддельному чехословацкому паспорту. Из Брюсселя он добрался до Парижа на поезде, но не стал останавливаться в гостинице, а гулял по городу всю ночь. Утром он встретился с советским агентом, который разместил его в одной из парижских квартир, где он провёл две недели, после чего по польским документам выехал в Испанию, где продолжалась гражданская война.

Осмотр полицейскими места гибели лидера ОУН. Вид сверху. Фото © Wikipedia / Public Domain

В это время голландская полиция безуспешно обыскивала все суда в городском порту в поисках Судоплатова. Прибывший на место гибели Коновалеца его помощник сообщил, что в этот день тот должен был встретиться с неким радистом с советского судна. Имелась его фотография, которую некогда сделал уличный фотограф, однако поиски не привели к результатам.

Последствия

Как и предполагали в Кремле, гибель лидера вызвала раскол в руководстве ОУН. После нападения Германии на Польшу Бандера освободился из тюрьмы и сразу же заявил о непризнании Андрея Мельника, вставшего во главе организации. ОУН раскололась на две враждующие фракции: ОУН(м) — из сторонников Мельника, в основном из числа "стариков", и ОУН(б) — из молодых последователей Бандеры, которые, правда, предпочитали называть себя ОУН(р) (т.е. революционная).

Что касается гибели Коновалеца, она так и оставалась нераскрытой до окончания холодной войны. Только в 90-е годы, уже после распада СССР, тайну гибели главы ОУН раскрыл в своих мемуарах Павел Судоплатов, к тому моменту уже отсидевший 15 лет и добившийся реабилитации за несколько лет до смерти.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Евгений Антонюк