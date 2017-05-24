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Опубликовано 24 мая 2017, 07:14

Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в июне

Компания Microsoft анонсировала июньскую подборку бесплатных игр Games With Gold для подписчиков Xbox Live Gold.

Кадр видео: &nbsp;youtube/Xbox

Кадр видео:  youtube/Xbox

В июньской подборке Games With Gold оказались в том числе крупные хиты от издателей Ubisoft и EA.

Для Xbox One весь месяц будет доступна мультиплеерная двухмерная гоночная игра SpeedRunners от независимой студии DoubleDutch и дополнение для бесплатной игры Phantom Dust. С 16 июня по 15 июля владельцы консоли также смогут загрузить первую часть хакерского экшена Watch Dogs.

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Watch Dogs и Assassin's Creed 3 будут доступны для подписчиков Xbox Live Gold в июне бесплатно

На Xbox 360 с 1 по 15 июня будет доступна для загрузки Assassin's Creed 3, которую позднее заменит ролевая игра Dragon Age: Origins. Как обычно, игры для Xbox 360 также можно будет запустить на Xbox One благодаря программе обратной совместимости.

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Станислав Погорский
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