Объявлены бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в июне

В июньской подборке Games With Gold оказались в том числе крупные хиты от издателей Ubisoft и EA.

Для Xbox One весь месяц будет доступна мультиплеерная двухмерная гоночная игра SpeedRunners от независимой студии DoubleDutch и дополнение для бесплатной игры Phantom Dust. С 16 июня по 15 июля владельцы консоли также смогут загрузить первую часть хакерского экшена Watch Dogs.

Watch Dogs и Assassin's Creed 3 будут доступны для подписчиков Xbox Live Gold в июне бесплатно