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Опубликовано 24 мая 2017, 08:52

В Сети появилась информация о новой игре про водопроводчика Марио

За несколько недель до презентации Nintendo на E3 2017 в Сети появилась информация о неанонсированной игре про Марио.

Фото: &copy; LAURENT CHAMUSSY/SIPA/EAST NEWS

Фото: © LAURENT CHAMUSSY/SIPA/EAST NEWS

В Сеть утекла информация о новой игре Mario + Rabbids Kingdom Battle, которая объединит героев серии игр про Марио и антропоморфных кроликов из серии Rabbids, принадлежащей компании Ubisoft.

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В Сеть утёк анонс Mario + Rabbids Kingdom Battle для Nintendo Switch

Фото: © LAURENT CHAMUSSY/SIPA/EAST NEWS

Согласно утёкшей информации, Mario + Rabbids Kingdom Battle будет ролевой игрой с элементами изучения локаций и пошаговых боёв. Всего для исследования будет доступно четыре мира. Герои из серии про Марио впервые будут участвовать в боях, используя огнестрельное оружие. Всего будет восемь доступных персонажей: Марио, Луиджи, принцесса Пич, Йоши и кролики в костюме каждого из упомянутых героев.

Mario + Rabbids Kingdom Battle задумывалась как игра, которая должна была стать сюрпризом на грядущей презентации Nintendo. Она выйдет эксклюзивно на консоли Switch в конце лета.

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Станислав Погорский
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