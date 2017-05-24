В Сети появилась информация о новой игре про водопроводчика Марио

В Сеть утекла информация о новой игре Mario + Rabbids Kingdom Battle, которая объединит героев серии игр про Марио и антропоморфных кроликов из серии Rabbids, принадлежащей компании Ubisoft.

Согласно утёкшей информации, Mario + Rabbids Kingdom Battle будет ролевой игрой с элементами изучения локаций и пошаговых боёв. Всего для исследования будет доступно четыре мира. Герои из серии про Марио впервые будут участвовать в боях, используя огнестрельное оружие. Всего будет восемь доступных персонажей: Марио, Луиджи, принцесса Пич, Йоши и кролики в костюме каждого из упомянутых героев.

Mario + Rabbids Kingdom Battle задумывалась как игра, которая должна была стать сюрпризом на грядущей презентации Nintendo. Она выйдет эксклюзивно на консоли Switch в конце лета.