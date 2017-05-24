СМИ сообщили о поездке "манчестерского террориста" в Ливию
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В настоящее время полиция проверяет информацию о том, проходил ли Салман Абеди подготовку в одном из тренировочных лагерей боевиков.
Подозреваемый в совершении взрыва на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере Салман Абеди несколько дней назад приехал из Ливии, где в течение трёх недель мог проходить подготовку в лагере боевиков. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на его друга.
Соседи Абеди сообщили, что за несколько месяцев до теракта он отрастил бороду, начал молиться на улице и носить религиозную одежду.
Ранее Лайф сообщал, что теракт в Манчестере произошёл 22 мая во время концерта Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв на себя взяла группировка ИГИЛ*.
* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.