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Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 06:34

СМИ сообщили о поездке "манчестерского террориста" в Ливию

Фото: &copy;REUTERS/ANDREW YATES

Фото: ©REUTERS/ANDREW YATES

В настоящее время полиция проверяет информацию о том, проходил ли Салман Абеди подготовку в одном из тренировочных лагерей боевиков.

Подозреваемый в совершении взрыва на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере Салман Абеди несколько дней назад приехал из Ливии, где в течение трёх недель мог проходить подготовку в лагере боевиков. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на его друга.

Соседи Абеди сообщили, что за несколько месяцев до теракта он отрастил бороду, начал молиться на улице и носить религиозную одежду.

Ранее Лайф сообщал, что теракт в Манчестере произошёл 22 мая во время концерта Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв на себя взяла группировка ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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Кирилл Бондарь
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