СМИ сообщили о поездке "манчестерского террориста" в Ливию

В настоящее время полиция проверяет информацию о том, проходил ли Салман Абеди подготовку в одном из тренировочных лагерей боевиков.

Подозреваемый в совершении взрыва на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере Салман Абеди несколько дней назад приехал из Ливии, где в течение трёх недель мог проходить подготовку в лагере боевиков. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на его друга.

Соседи Абеди сообщили, что за несколько месяцев до теракта он отрастил бороду, начал молиться на улице и носить религиозную одежду.

Ранее Лайф сообщал, что теракт в Манчестере произошёл 22 мая во время концерта Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, около 120 получили ранения. Ответственность за взрыв на себя взяла группировка ИГИЛ*.