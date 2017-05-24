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Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 05:00

Спасатели обнаружили тела четырёх альпинистов на Эвересте

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Gopal Chitrakar

Фото: © REUTERS/Gopal Chitrakar

Среди погибших — два гражданина Непала и два иностранца. Их имена пока не разглашаются.

Тела четырёх человек обнаружили спасатели на территории лагеря для альпинистов на склоне Эвереста, сообщает газета Himalayan Times.

Возможная причина гибели альпинистов — нехватка кислорода. Последний раз они выходили на связь 21 мая.

По данным газеты, в этом сезоне в непальской части Гималаев погибло как минимум девять человек.

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Кирилл Бондарь
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