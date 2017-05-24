Спасатели обнаружили тела четырёх альпинистов на Эвересте
Фото: © REUTERS/Gopal Chitrakar
Среди погибших — два гражданина Непала и два иностранца. Их имена пока не разглашаются.
Тела четырёх человек обнаружили спасатели на территории лагеря для альпинистов на склоне Эвереста, сообщает газета Himalayan Times.
Возможная причина гибели альпинистов — нехватка кислорода. Последний раз они выходили на связь 21 мая.
По данным газеты, в этом сезоне в непальской части Гималаев погибло как минимум девять человек.