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Регион
Опубликовано 24 мая 2017, 13:12

Sony будет снижать цену на PlayStation VR

Разработчики озвучили эту информацию во время отчёта за финансовый год перед инвесторами.

Фото: &copy; Kyodo/FOTOLINK

Фото: © Kyodo/FOTOLINK

Вице-президент компании Sony Цуёси Кодера заявил, что разработчики пристально следят за своими конкурентами в лице Microsoft и Nintendo. Новые продукты этих компаний заставляют Sony придумывать что-то новое для своих пользователей.

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Виртуальная реальность на PS4 станет доступнее

Фото: © Kyodo/FOTOLINK

В частности, компания Sony планирует увеличить поставки шлема виртуальной реальности PlayStation VR. В связи с этим стоимость устройства станет меньше.

Сейчас разработчики пытаются создать экосистему вокруг PS VR. В будущем Sony начнёт выпускать не только игровой контент для этого устройства.

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Сергей Сурепин
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