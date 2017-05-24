Sony будет снижать цену на PlayStation VR
Разработчики озвучили эту информацию во время отчёта за финансовый год перед инвесторами.
Фото: © Kyodo/FOTOLINK
Вице-президент компании Sony Цуёси Кодера заявил, что разработчики пристально следят за своими конкурентами в лице Microsoft и Nintendo. Новые продукты этих компаний заставляют Sony придумывать что-то новое для своих пользователей.
Виртуальная реальность на PS4 станет доступнее
Фото: © Kyodo/FOTOLINK
В частности, компания Sony планирует увеличить поставки шлема виртуальной реальности PlayStation VR. В связи с этим стоимость устройства станет меньше.
Сейчас разработчики пытаются создать экосистему вокруг PS VR. В будущем Sony начнёт выпускать не только игровой контент для этого устройства.