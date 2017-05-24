Sony будет снижать цену на PlayStation VR

Вице-президент компании Sony Цуёси Кодера заявил, что разработчики пристально следят за своими конкурентами в лице Microsoft и Nintendo. Новые продукты этих компаний заставляют Sony придумывать что-то новое для своих пользователей.

Виртуальная реальность на PS4 станет доступнее Фото: © Kyodo/FOTOLINK

В частности, компания Sony планирует увеличить поставки шлема виртуальной реальности PlayStation VR. В связи с этим стоимость устройства станет меньше.