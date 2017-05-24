Авторы Dragon's Dogma: Dark Arisen выпустят игру на PlayStation 4 и Xbox One
Японские разработчики решили перенести одну из самых сложных игр на современные консоли.
Фото: © Capcom
Компания Capcom объявила о выходе Dragon's Dogma: Dark Arisen на современных консолях: PlayStation 4 и Xbox One. Это событие разработчики приурочили к пятилетней годовщине игры.
Dragon's Dogma: Dark Arisen выйдет на современных консолях
Фото: © Capcom
Dragon's Dogma: Dark Arisen — это расширенная версия оригинальной игры. Авторы добавили новую квестовую линию и регионы. Также среди нововведений можно будет найти улучшенные навыки, врагов, оружие и доспехи.
Выход Dragon's Dogma: Dark Arisen на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на осень 2017 года.