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Опубликовано 24 мая 2017, 15:43

Авторы Dragon's Dogma: Dark Arisen выпустят игру на PlayStation 4 и Xbox One

Японские разработчики решили перенести одну из самых сложных игр на современные консоли.

Фото: &copy; Capcom

Фото: © Capcom

Компания Capcom объявила о выходе Dragon's Dogma: Dark Arisen на современных консолях: PlayStation 4 и Xbox One. Это событие разработчики приурочили к пятилетней годовщине игры.

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Dragon's Dogma: Dark Arisen выйдет на современных консолях

Фото: © Capcom

Dragon's Dogma: Dark Arisen — это расширенная версия оригинальной игры. Авторы добавили новую квестовую линию и регионы. Также среди нововведений можно будет найти улучшенные навыки, врагов, оружие и доспехи.

Выход Dragon's Dogma: Dark Arisen на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на осень 2017 года.

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Сергей Сурепин
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